Un festival “Zéro Déchet” à Lomé pour le World Cleanup Day

L’organisation environnementale Let’s Do It World, active dans plus de 180 pays, dont le Togo, annonce la tenue du tout premier festival “Village du Zéro Déchet”, prévu en septembre prochain à Lomé, à l’occasion du World Cleanup Day.

Ce festival s’inscrit dans le cadre du plus grand mouvement citoyen mondial pour la protection de l’environnement, désormais inscrit au calendrier officiel des Nations Unies, et fixé au 20 septembre 2025.

Porté au Togo par Let’s Do It Togo, ce festival est conçu comme une expérience unique alliant éducation, sensibilisation et divertissement, avec pour ambition de stimuler un changement durable de comportement, notamment chez les jeunes.

« Ce festival se veut un espace d’engagement citoyen face aux défis environnementaux et climatiques », explique Noël Nyadanu, membre de l’organisation.