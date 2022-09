Les fortes pluies de ces derniers jours ont impacté le barrage de Nangbéto (région des Plateaux). La structure a atteint le trop-plein et a été dans l’obligation d’entamer les opérations de lâcher d’eau.

Mauvaise nouvelle pour les riverains qui risquent d’être confrontés à des inondations.

Ce lâcher d’eau se déroule chaque année vers la mi-septembre. Les précipitations sont arrivées un peu plus tôt que prévu.

Les équipes de l’Agence nationale de protection civile sont dans la zone afin d’intervenir en cas de sinistre. Ce n’est pas le cas à l’heure actuelle.

La population est invitée à faire preuve d’une extrême prudence.

Le barrage de Nangbeto est un barrage en remblai sur le fleuve Mono.

Il a été construit dans le but de fournir de l'énergie hydroélectrique au Togo et au Bénin ainsi que de créer des pêcheries et de fournir de l'eau pour l'irrigation.