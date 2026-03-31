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Les infrastructures de drainage ont résisté

Face aux importantes précipitations qui se sont abattues sur Lomé et l'intérieur du pays dans la nuit de samedi à dimanche, les infrastructures de drainage et de rétention d'eau ont démontré leur efficacité.

Séna Alipui (centre) © republicoftogo.com

Face aux importantes précipitations qui se sont abattues sur Lomé et l'intérieur du pays dans la nuit de samedi à dimanche, les infrastructures de drainage et de rétention d'eau ont démontré leur efficacité.

C'est le bilan satisfaisant dressé par le ministre délégué de l'Eau et de l'Assainissement, Séna Alipui, à l'issue d'une visite d'inspection des points critiques de la capitale.

Todman, Awatamé, Lycée Technique d'Adjidogomé, Carrefour 2 Lions, Caméléon, Agbalépédo, Tokointamé, autant de zones sensibles parcourues par le ministre, qui a pu constater que les ouvrages ont permis d'éviter tout débordement majeur malgré le volume important des pluies.

Si le bilan immédiat est rassurant, les autorités restent mobilisées. Des épisodes plus intenses sont attendues dans les prochaines semaines

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