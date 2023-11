Mobilisation contre les inondations

L’année dernière, les inondations ont touché près de 7.000 foyers. Le total des sinistrés est estimé à 25.000.

Plus de 2.000 hectares de terres agricoles ont été sévèrement implantées.

Et ce n’est pas terminé. Avec le changement climatique, le Togo est de plus en plus exposé aux catastrophes.

La Croix Rouge togolaise (CRT) est mobilisée avec ses partenaires d’Allemagne et de Suisse.

‘Nous menons une série de projets destinés à prévenir et à apporter une réponse aux catastrophes’, explique Kossi Edjam, le président de la CRT.

Il s’agit notamment de la résilience communautaire dans la région Centrale et des Plateaux.

Des programmes d’aide sont mis en oeuvre en faveur des sinistrés : distribution de vivres, d’eau, de produits d’hygiène …