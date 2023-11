Négociations marathon à Dubaï

Alors que les leaders mondiaux se réunissent à Dubaï pour la conférence climatique de l'ONU, les délégués espèrent remporter une victoire rapide sur un fonds de secours jeudi avant que le sommet ne se concentre sur les combustibles fossiles et d'autres sujets qui divisent..

Les gouvernements se préparent à des négociations marathon sur la question de savoir s'ils doivent accepter, pour la première fois, de mettre fin à l'utilisation mondiale du charbon, du pétrole et du gaz émetteurs de CO2, la principale source d'émissions de gaz à effet de serre.

Avec les finances également en tête de l'ordre du jour de la réunion, la présidence de la COP28 des Émirats arabes unis a publié une proposition à la veille du sommet pour que les pays adoptent formellement les contours d'un nouveau fonds de l'ONU pour couvrir les pertes et dommages dans les pays pauvres touchés par des catastrophes climatiques telles que des inondations extrêmes ou une sécheresse persistante.

Une percée précoce sur le fonds de dommages - que les pays plus pauvres réclament depuis des années - pourrait faciliter d'autres compromis pendant le sommet de deux semaines.

Certains diplomates ont déclaré qu'ils espéraient que l'accord provisoire serait rapidement approuvé, un délégué qualifiant la possibilité d'objections à ce stade d'"ouverture de la boîte de Pandore". L'accord a été élaboré au cours de nombreux mois de négociations difficiles entre des pays riches et en développement.

La création du fonds permet aux pays riches de commencer à promettre de l'argent, et des nations comme l'Allemagne, le Danemark et les Pays-Bas devraient annoncer des contributions au cours des prochains jours, ont déclaré des diplomates européens à Reuters.

L'Union européenne a promis une contribution "substantielle", mais souhaite que des pays dont les économies ont connu un essor au cours des dernières décennies, comme la Chine et les Émirats arabes unis, fassent de même.

"Tout le monde ayant la capacité de payer devrait contribuer", a déclaré le Commissaire au climat de l'UE, Wopke Hoekstra, ajoutant qu'il voulait "élargir la base des donateurs au-delà des suspects habituels, simplement parce que cela reflète la réalité de 2023".

Adnan Amin, PDG du sommet de la COP28, a déclaré que l'objectif était de sécuriser plusieurs centaines de millions de dollars américains pour le fonds de catastrophes climatiques lors de l'événement. Il a déclaré être "optimiste" quant à la possibilité que les Émirats arabes unis fassent une contribution.

"Nous ne pouvons pas nous reposer tant que ce fonds n'est pas financé de manière adéquate et commence réellement à soulager le fardeau des communautés vulnérables", a déclaré Pa’olelei Luteru, ambassadeur de Samoa auprès de l'Europe, qui préside également le bloc de négociation de l'Association des petits États insulaires en développement (AOSIS).

Les pays sont divisés entre les nations européennes et les États vulnérables au climat demandant un accord pour remplacer les combustibles fossiles par des énergies propres, et les producteurs de pétrole et de gaz cherchant à préserver un rôle pour les sources d'énergie traditionnelles.

De nombreux pays en développement sont également réticents à renoncer aux combustibles fossiles, qu'ils estiment nécessaires pour faire croître leurs économies.

Une autre tâche majeure lors de la conférence de cette année sera pour les pays d'évaluer leurs progrès dans la réalisation des objectifs climatiques mondiaux, notamment l'objectif de l'Accord de Paris de limiter le réchauffement mondial à bien en dessous de 2 degrés Celsius (3,6 degrés Fahrenheit).

Ce processus, appelé bilan mondial, devrait donner un plan de haut niveau indiquant aux pays ce qu'ils doivent faire.

Arrivé hier à Dubaï, le président du Togo, Faure Gnassingbé, participe à l'ouverture de la conférence.