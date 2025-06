Nice sonne l’alerte bleue

Après New York en 2017 et Lisbonne en 2022, la France et le Costa Rica accueillent à partir de ce lundi à Nice la 3ᵉ Conférence des Nations Unies sur l’Océan (UNOC 3), un sommet crucial pour l’avenir de la planète bleue.

Dix ans après la COP21 et l’Accord de Paris, cette conférence vise à créer un élan similaire pour la sauvegarde des mers et des océans, dans un contexte d’urgence climatique et de pressions accrues sur les écosystèmes marins.

L’UNOC 3 ambitionne de donner un coup d’accélérateur à la réalisation de l’Objectif de Développement Durable 14 (ODD 14), consacré à la vie aquatique. Trois grandes priorités sont à l’ordre du jour : la protection de la biodiversité marine, la lutte contre la pollution des océans et le développement d’une économie bleue durable.

La conférence rassemble chefs d’État, ministres, diplomates, experts scientifiques, ONG, entreprises et bailleurs de fonds du monde entier. Tous espèrent aboutir à un projet d’accord fort, aligné sur les engagements de l’Agenda 2030.

L’économie bleue, une priorité pour le Togo

Le Togo participe activement à ce rendez-vous mondial avec une délégation officielle conduite par des représentants gouvernementaux. Pays côtier, le Togo mise sur l’économie bleue pour booster son développement durable, en misant sur la pêche responsable, le transport maritime et la préservation des ressources marines.

La conférence offre l’opportunité aux pays en développement de faire entendre leur voix et de mobiliser des financements nécessaires pour transformer leurs ambitions maritimes en actions concrètes.

Alors que les océans couvrent plus de 70 % de la surface de la planète, leur protection reste largement sous-financée. L’ODD 14 est à ce jour le moins soutenu financièrement des 17 objectifs fixés par l’ONU.

Pour les organisateurs, cette conférence est l’occasion de rééquilibrer les priorités mondiales en matière de développement durable : sans océan sain, il ne peut y avoir de planète viable.

Nice devient ainsi, le temps d’une semaine, la capitale mondiale de l’océan. Reste à voir si les promesses entendues au bord de la Méditerranée pourront transformer les courants d’intention en vagues d’action.