Le Togo se prépare à adhérer à l’Institut mondial de la croissance verte (GGGI).

Le Global Green Growth Institute a été fondé sur la conviction que la croissance économique et la durabilité environnementale ne sont pas simplement des objectifs compatibles ; leur intégration est essentielle pour l'avenir de l'humanité.

GGGI travaille avec des partenaires des secteurs public et privé dans les pays en développement pour placer la croissance verte au cœur de la planification économique.

L’Institut soutient les pays émergents et en développement qui cherchent à développer des stratégies rigoureuses de développement économique de croissance verte. GGGI mène des recherches sur divers aspects de la théorie et de la pratique de la croissance verte et facilite l'engagement de l'expertise et des ressources du secteur privé dans la mise en œuvre de stratégies de croissance verte.

L’Assemblée nationale a achevé l’étude en commission du projet de loi autorisant l’adhésion du Togo au GGGI.

Le projet sera programmé pour examen en plénière dans les prochaines semaines, a indiqué lundi Pacôme Adjourouvi, vice-président de l’Assemblée.