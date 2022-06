Planète bleue

Face à l’urgence climatique et à la dégradation de la vie dans l’Océan, des personnalités françaises du monde maritime et de la société civile ont créé la Fondation de la Mer en 2015 avec une approche globale des enjeux liés à l’Océan.

Elle est au service de tous ceux qui agissent pour un Océan durablement protégé, exploité avec soin et sagesse. Elle soutient aujourd’hui des centaines d’acteurs locaux et met en œuvre ses propres programmes pour protéger la biodiversité marine, lutter contre les pollutions en mer, soutenir la recherche, encourager l’innovation, informer et sensibiliser tous les publics, notamment les jeunes.

Cette Fondation vient d’apporter son soutien à l’entreprise togolaise Africa Global Recycling (AGR) dont l’ambition est d’éduquer la jeunesse sur les questions environnementales.

Cette aide consiste en la fourniture de manuels pédagogiques qui seront distribués aux établissements scolaires.

‘Si nous voulons protéger notre environnement, il faut que les enfants d’aujourd’hui, qui seront la relève de demain, soient directement impliqués’, a déclaré Edem d’Almeida, le patron d’AGR.

Cette entreprise trie et recycle les déchets, puis les revend en Asie et en Europe.

Elle est la première en Afrique de l’Ouest à proposer aux collectivités et aux entreprises une offre globale de solutions innovantes alliant performance économique et environnementale.

Ce 8 juin est la Journée mondiale de l'océan.