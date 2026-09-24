Protéger la nature sans oublier les populations

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Face aux pressions croissantes qui pèsent sur ses aires protégées, le Togo renforce ses actions en faveur de la biodiversité et de la gestion durable des ressources naturelles.

42 millions d'euros pour la biodiversité © republicoftogo.com

Face aux pressions croissantes qui pèsent sur ses aires protégées, le Togo renforce ses actions en faveur de la biodiversité et de la gestion durable des ressources naturelles.

Un vaste programme de protection de l'environnement, financé par l'Union européenne et le Luxembourg, entre dans une nouvelle phase.

Une rencontre de planification s'est tenue mercredi à Lomé pour faire le point sur les actions déjà menées et définir les prochaines étapes. 

Doté de plus de 42 millions d'euros, le programme est piloté par le ministère de l'Environnement, avec l'appui technique des bailleurs.

Il vise à mieux gérer les aires protégées, à développer une économie verte autour de ces espaces, à renforcer la gestion des déchets et de l'assainissement dans les zones concernées, et à consolider les capacités des institutions locales.

Ces interventions concernent notamment la forêt classée de Missahohoé, le complexe d'aires protégées de Togodo et le parc national de Fazao-Malfakassa.

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