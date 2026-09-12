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Mesure de la qualité de l'air

Un laboratoire mobile de surveillance de la qualité de l'air est déployé au Centre hospitalier préfectoral d'Adjido-Aného, dans la commune des Lacs 1. Pendant une dizaine de jours, le dispositif mesurera en temps réel le niveau de pollution atmosphérique de la commune.

Des données au service de la santé publique © republicoftogo.com

Un laboratoire mobile de surveillance de la qualité de l'air est déployé au Centre hospitalier préfectoral d'Adjido-Aného, dans la commune des Lacs 1. Pendant une dizaine de jours, le dispositif mesurera en temps réel le niveau de pollution atmosphérique de la commune.

Cette opération s'inscrit dans le cadre du Projet Qualité de l'Air au Togo (PQAT), porté par le ministère de l'Environnement et mis en œuvre par l'Agence nationale de gestion de l'environnement (ANGE). 

Le laboratoire collecte des données permettant de suivre la concentration des polluants et leur évolution, des informations destinées à mieux comprendre la situation locale et à orienter les décisions publiques en matière d'environnement et de santé.

Lancé en 2023 pour une durée de cinq ans, le PQAT est déployé dans 23 communes pilotes.

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