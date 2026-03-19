Recycler, c'est économiser

Le recyclage des déchets permet de réduire les coûts de production de certains produits de consommation courante. Des sceaux, des bouteilles, des assiettes, des couverts …

Ils sont fabriqués à partir de matières recyclées.

La plateforme Green Industry Plast Togo (GIP Togo), dispose d’une unité capable de traiter plus de 6 000 tonnes de déchets plastiques par an.

GIP produit aussi des pavés écologiques fabriqués à partir de déchets plastiques.

Les responsables de GIP demandent aux pouvoirs publics de renforcer le cadre incitatif en défiscalisant les produits issus du recyclage, en exonérant les équipements destinés à la valorisation des déchets et en accordant des subventions publiques aux structures de recyclage pour leur permettre de se développer.

Les pouvoirs publics étudient ce dossier avec attention. Cette nouvelle activité est également créatrice d’emplois.