Sécheresse et restauration des terres

Le président Faure Gnassingbé a participé lundi à Abidjan à la XVe Conférence des Parties (COP15) à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD).

Les échanges ont porté sur les mécanismes pour renforcer la résilience des populations affectées par la sécheresse.

Le Togo a formulé des propositions concrètes conformément aux initiatives nationales pour la promotion de la foresterie communautaire, la restauration des terres, des paysages forestiers et l’augmentation du potentiel forestier, indique un communiqué officiel.

Le Togo dispose d’un Plan national de lutte contre sécheresse et la désertification et a lancé il y a près d’un an une campagne nationale de reboisement et d’enrichissement de la biodiversité, avec pour ambition de planter un milliard d’arbres d’ici à 2030.