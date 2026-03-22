Six pays africains réunis à Lomé pour améliorer la gestion des déchets urbains

Des spécialistes en gestion des déchets venus du Bénin, Cameroun, Ghana, Gabon, Haïti et Togo sont réunis à Lomé dans le cadre d'une réunion sur le management des déchets solides urbains.

Ce programme, appuyé notamment par l’agence française de développement (AFD) et l’université de Lomé, vise à renforcer les compétences théoriques et pratiques des participants pour une meilleure gestion des déchets en zones urbaines.

Au-delà de la simple collecte, la nouvelle approche intègre des programmes de transformation, la mobilisation de financements et des partenariats public-privés pour une gouvernance durable des déchets.