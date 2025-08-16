Rubriques

Sokodé accueille une concertation sur l’adaptation aux changements climatiques

Des domaines prioritaires : agriculture, forêts et eau © republicoftogo.com

Le Togo poursuit ses efforts dans la lutte contre le réchauffement climatique à travers l’élaboration de plans stratégiques d’adaptation. 

Une rencontre régionale se tient actuellement à Sokodé (région Centrale) avec l’appui de la FAO et du Fonds vert pour le climat, en vue de valider ces documents stratégiques.

Selon le secrétaire général du ministère de l’Environnement et des Ressources forestières, Aoufoh Dimizou, ces plans constituent « des leviers essentiels dans la lutte contre le réchauffement climatique ».

Chaque région devra disposer de son propre agenda afin de répondre aux besoins spécifiques de ses communautés, en mettant l’accent sur les secteurs les plus vulnérables tels que l’agriculture, la foresterie et la gestion des ressources en eau.

Les documents, une fois adoptés, serviront de référentiel national pour la conception et la mise en œuvre des projets liés à la protection de l’environnement et à la gestion des impacts climatiques.

Ils permettront également aux partenaires techniques et financiers d’apporter un appui plus ciblé et durable aux populations, particulièrement en milieu rural, où les effets du réchauffement climatique se font durement ressentir.

