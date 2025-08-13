Rubriques

Biodiversité et climat : le Togo obtient 22,5 M€ pour renforcer ses actions

Le Togo va bénéficier d’un nouveau financement de 22,5 millions d’euros dans le cadre du Programme d’Appui à la Lutte contre le Changement Climatique, la protection de la biodiversité et l’agroécologie (PALCC+).

Un partenariat renforcé pour la préservation des ressources naturelles © republicoftogo.com

Cet appui, annoncé mardi à l’issue d’un entretien entre le ministre de l’Environnement et des Ressources forestières, Foli Bazi Katari, et une délégation de l’Union européenne et du Luxembourg, sera consacré à la protection des parcs prioritaires du pays ainsi qu’à la gestion des déchets dans certaines communes.

Le PALCC+ s’inscrit dans une stratégie globale visant la préservation et la régénération des ressources naturelles au sein des paysages et aires protégées.

Il soutient également les politiques nationales en matière de lutte contre le changement climatique et de protection de la biodiversité, en renforçant les capacités institutionnelles du ministère et en favorisant des pratiques durables comme l’agroécologie.

Ce financement européen et luxembourgeois marque une nouvelle étape dans le partenariat environnemental entre le Togo et ses partenaires techniques et financiers, et confirme la volonté commune de conjuguer protection de l’environnement et développement durable.

