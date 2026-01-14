Stop au trafic de bois

Les autorités de la région des Plateaux ont lancé une série d'opérations de contrôle pour mettre fin à l'exploitation anarchique des ressources forestières, un fléau qui menace la biodiversité et accélère le changement climatique.

Les descentes inopinées menées dans plusieurs forêts de la région ont permis d'interpeller des individus en flagrant délit de coupe illégale de bois.

Des camions transportant illégalement du charbon de bois ont également été saisis, notamment au niveau des forêts classées de la région, des zones protégées.

Face à l'ampleur du phénomème, le gouvernement a décidé de durcir le ton. Les pouvoirs publics mettent en garde tous les exploitants de bois et les transporteurs contre ces pratiques frauduleuses.

Ces opérations s'inscrivent dans la volonté des pouvoirs publics de faire respecter la réglementation en vigueur sur la gestion des ressources forestières. L'objectif est double : préserver la biodiversité et renforcer la lutte contre la dégradation de l’environnement.

Les forêts classées constituent des sanctuaires indispensables pour l'équilibre écologique du pays, et leur protection est devenue une priorité.