Rubriques

Tendances:
Environnement

Stop au trafic de bois

Les autorités de la région des Plateaux ont lancé une série d'opérations de contrôle pour mettre fin à l'exploitation anarchique des ressources forestières, un fléau qui menace la biodiversité et accélère le changement climatique.

Protéger la biodiversité © republicoftogo.com

Les autorités de la région des Plateaux ont lancé une série d'opérations de contrôle pour mettre fin à l'exploitation anarchique des ressources forestières, un fléau qui menace la biodiversité et accélère le changement climatique.

Les descentes inopinées menées dans plusieurs forêts de la région ont permis d'interpeller des individus en flagrant délit de coupe illégale de bois.

Des camions transportant illégalement du charbon de bois ont également été saisis, notamment au niveau des forêts classées de la région, des zones protégées.

Face à l'ampleur du phénomème, le gouvernement a décidé de durcir le ton. Les pouvoirs publics mettent en garde tous les exploitants de bois et les transporteurs contre ces pratiques frauduleuses.

Ces opérations s'inscrivent dans la volonté des pouvoirs publics de faire respecter la réglementation en vigueur sur la gestion des ressources forestières. L'objectif est double : préserver la biodiversité et renforcer la lutte contre la dégradation de l’environnement.

Les forêts classées constituent des sanctuaires indispensables pour l'équilibre écologique du pays, et leur protection est devenue une priorité.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Création d'un centre national de semences forestières

Création d'un centre national de semences forestières

Face au défi de reconstituer le couvert végétal, le Togo veut mieux gérer ses semences forestières en lançant le Centre national de semences forestières (CNSF), une structure appelée à jouer un rôle central dans la politique de reboisement du pays.

Un cadre de vie amélioré

Un cadre de vie amélioré

Face à l’occupation anarchique des abords de la voie publique et à la dégradation croissante du cadre de vie, les municipalités ont décidé de durcir le ton. Objectif : restaurer l’ordre, améliorer la salubrité et offrir aux populations un environnement plus sain et plus attractif.

Recyclage et mobilité

Recyclage et mobilité

Le ministère de l’Environnement vient de lancer deux projets autour du recyclage des déchets plastiques, avec un impact direct sur le cadre de vie et l’inclusion des personnes à mobilité réduite.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.