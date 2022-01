Face aux tempêtes, aux inondations, aux feux de végétation, à l’érosion, l’agence nationale de la protection civile (ANPC) veut renforcer le système d’alerte précoce multidangers (SAP).

L’objectif premier est d’alerter la population en amont avant que les catastrophes ne surviennent.

L’alerte précoce est un élément clé de la prévention des catastrophes.

Elle peut permettre de prévenir des pertes en vies humaines et de réduire les effets économiques et matériels des phénomènes dangereux, y compris les catastrophes.

Pour être efficaces, les systèmes d’alerte précoce doivent mobiliser les personnes et les communautés qui sont exposées à divers dangers, favoriser l’éducation et la sensibilisation du public aux risques, assurer la bonne diffusion des messages et des alertes et veiller à maintenir en permanence un état de préparation aux catastrophes et une capacité d’intervention rapide.

Pour avoir des systèmes d’alerte précoce multidangers de bout en bout et axés sur les populations, encore faut-il disposer d’un personnel formé.

La Protection civile doit être mieux armée face à la menace.

C’est l’objectif de l’ANPC dont les responsables sont réunis mardi à Lomé pour étudier le principe du SAP et le rendre plus efficace.