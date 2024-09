Le Climathon Lomé, un événement axé sur le climat et la protection de l'environnement, se tiendra les 4 et 5 octobre prochains dans la capitale togolaise.

Cet événement, qui s'inscrit dans le cadre des Climathons organisés à travers le monde, se propose de mobiliser les citoyens autour de projets d'action climatique tout en renforçant les écosystèmes locaux et en soutenant l'intégration des femmes et des groupes sous-représentés au sein de la communauté des entrepreneurs du climat.

Cette édition mettra en lumière un thème particulièrement pertinent : "Les Sachets Plastiques : Transformer les ordures en or".

Les sachets plastiques, souvent considérés comme une nuisance environnementale majeure, seront au centre des discussions et des initiatives. L'objectif est de démontrer qu'avec une approche innovante, ces déchets peuvent être revalorisés pour devenir des ressources précieuses, contribuant ainsi à une économie circulaire et durable.

L'événement bénéficie du soutien de partenaires tels que le Fonds Vert pour le Climat et le ministère allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ).

Il est également organisé en collaboration avec des organisations reconnues pour leur engagement en faveur du climat, notamment EIT Climate-KIC et Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Pendant deux jours, les participants auront l'occasion de réfléchir et de développer des solutions innovantes pour le recyclage des sachets plastiques.

Le Climathon Lomé propose un cadre favorable à l'émergence de projets durables et économiquement viables, où l'innovation technologique et sociale est encouragée. Les idées les plus prometteuses pourraient non seulement transformer la gestion des déchets plastiques à Lomé, mais également servir de modèle à d'autres villes dans le monde entier.

Le Climathon entend montrer qu'avec une vision innovante et collective, il est possible de transformer des défis environnementaux en opportunités économiques.

En mettant l'accent sur la valorisation des déchets plastiques, cet événement ambitionne de renforcer l'engagement des citoyens togolais pour le climat tout en promouvant des pratiques écologiques et durables.