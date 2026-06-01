Un acte citoyen
Le Togo célèbre ce lundi la 49e édition de la Journée nationale de l’Arbre.
Le Togo célèbre ce lundi la 49e édition de la Journée nationale de l’Arbre.
Le ministre des Finances et du Budget, Essowè Georges Barcola, a donné le ton en plantant un Araucaria, conifère reconnu pour sa longévité et sa résistance, aux côtés de ses collaborateurs. Plusieurs autres essences ont également été mises en terre : Sapin pyramide, Frangipanier et Palmier royal.
Sur l'ensemble du territoire, le ministère de l'Environnement met des jeunes plants à disposition des particuliers et des organisations, avec un accompagnement technique gratuit pour garantir la survie des arbres.
Face à l'érosion des sols et au changement climatique, le reboisement s'impose comme un levier essentiel. Un arbre planté, c'est un acte citoyen pour la planète et pour les générations futures.