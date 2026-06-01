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Un acte citoyen

Le Togo célèbre ce lundi la 49e édition de la Journée nationale de l’Arbre.

Essowè Georges Barcola lundi à Lomé © DR

Le Togo célèbre ce lundi la 49e édition de la Journée nationale de l’Arbre.

Le ministre des Finances et du Budget, Essowè Georges Barcola, a donné le ton en plantant un Araucaria, conifère reconnu pour sa longévité et sa résistance, aux côtés de ses collaborateurs. Plusieurs autres essences ont également été mises en terre : Sapin pyramide, Frangipanier et Palmier royal.

Sur l'ensemble du territoire, le ministère de l'Environnement met des jeunes plants à disposition des particuliers et des organisations, avec un accompagnement technique gratuit pour garantir la survie des arbres.

Face à l'érosion des sols et au changement climatique, le reboisement s'impose comme un levier essentiel. Un arbre planté, c'est un acte citoyen pour la planète et pour les générations futures.

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