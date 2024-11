Un appel à l’action collective

Lors de l’ouverture de la session plénière de la 29ᵉ Conférence des Parties (COP29) à Bakou, en Azerbaïdjan, ce mardi, le président togolais Faure Essozimna Gnassingbé a pris la parole pour défendre une approche ambitieuse et proactive face aux défis climatiques mondiaux.

Dans son discours, le président Gnassingbé a insisté sur la nécessité pour les États de collaborer et de renforcer leurs efforts pour protéger l’environnement. Il a mis en avant les conséquences dévastatrices du changement climatique, particulièrement pour les pays en développement comme le Togo, qui subissent de plein fouet ses effets malgré leur contribution marginale aux émissions mondiales de gaz à effet de serre.

« Les défis climatiques exigent des réponses immédiates et concertées. Il est impératif d’adopter une politique proactive et inclusive, qui combine résilience, innovation et solidarité internationale », a-t-il déclaré.

Le chef de l'Etat togolais a également souligné les initiatives prises par son pays pour contribuer à la lutte contre le changement climatique tout en favorisant un développement durable. Parmi les mesures phares :

La promotion des énergies propres : Le Togo investit massivement dans l’énergie solaire. La centrale solaire de Blitta, la plus grande d’Afrique de l’Ouest, en est un exemple concret. Elle alimente des milliers de foyers en électricité renouvelable, réduisant ainsi la dépendance aux énergies fossiles.

Le reboisement : Le gouvernement mène une campagne nationale ambitieuse pour restaurer les forêts dégradées et renforcer les puits de carbone.

La protection des écosystèmes : Des politiques de gestion durable des ressources naturelles ont été mises en place pour préserver les écosystèmes fragiles.

Faure Gnassingbé a rappelé que ces actions témoignent de l’engagement du Togo à respecter les objectifs de l’Accord de Paris et à contribuer à un avenir plus durable pour les générations futures.

M. Gnassingbé a également formulé des attentes précises à l’égard de la communauté internationale. Il a plaidé pour un financement climatique équitable, une accélération des engagements des grandes puissances, une transition énergétique globale.

Le Togo encourage le partage de technologies et de compétences pour faciliter l’accès aux énergies renouvelables dans les pays du Sud.

En concluant son intervention, Faure Gnassingbé a réaffirmé la détermination du Togo à jouer un rôle actif dans les négociations climatiques et à travailler de concert avec la communauté internationale pour bâtir un avenir plus respectueux de l’environnement.

« Nous avons une responsabilité collective de protéger notre planète et d’assurer une vie digne pour nos populations. Le Togo continuera à apporter sa contribution à cette noble cause, avec courage et ambition », a-t-il déclaré.

La prise de parole du président togolais à Bakou s’inscrit dans une volonté de porter haut la voix des pays africains, souvent sous-représentés dans les discussions climatiques.