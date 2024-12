Un pas vers un développement urbain durable

La commune Golfe 5 à Lomé s’engage dans un nouveau projet baptisé "Rues et Espaces Verts", visant à transformer l’environnement urbain grâce à la création de parcs de promenade et d’espaces verts.

Rendre la commune plus attrayante et respectueuse de l’environnement, c’est bien l’objectif.

Le projet se concentre sur six zones stratégiques de la commune, notamment Atikoumé, Akossombo, Dounyo, Aflao Gakli, Agbalépédogan, et Adidoadin. Ces zones bénéficieront d’aménagements spécifiques, incluant la restauration des espaces verts dégradés et la création de zones de détente et de loisirs accessibles à tous.

Deux milliards de Fcfa seront nécessaires pour mettre en oeuvre cette initiative. La commune n’a pas les moyens d’assurer seule le financement. Les partenaires sont les bienvenus.