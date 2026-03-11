Une agriculture plus écologique

Rubriques

Le Togo veut accélérer sa transition vers une agriculture écologique.

22 600 producteurs formés © republicoftogo.com

Grâce au Programme de compétitivité du secteur privé (ProComp), lancé en 2023 et cofinancé par l'Union européenne et l'Allemagne via la GIZ, plus de 22 600 producteurs ont bénéficié de formations aux pratiques agro-écologique.

L'objectif est de doter les agriculteurs de techniques plus respectueuses de l'environnement, tout en préservant la santé des populations et en améliorant les rendements. 

Pour garantir l'application sur le terrain, près de 200 techniciens-animateurs ont été déployés à travers le territoire pour accompagner les producteurs dans la mise en pratique des connaissances acquises.

Ces actions s'inscrivent dans la stratégie nationale de transition agroécologique du Togo, qui mise sur la formation comme levier central pour bâtir des systèmes agricoles durables et résilients face aux défis climatiques et environnementaux.

