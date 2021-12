Le second inventaire national forestier (INF2) a livré jeudi ses résultats. Il a été réalisé entre mars et août 2021. Une initiative soutenue et financée par la Banque mondiale.

Sur les cinq dernières années, le volume de bois est passé de 52,8m³ à plus de 60m³ à l’hectare.

Au total, 345 espèces (toutes catégories confondues) ont été recensées, dont 321 espèces indigènes et 24 importées.

Néanmoins, de fortes pressions sont exercées sur les ressources forestières notamment par l’agriculture non conventionnelle, exploitation du bois pour des besoins énergétiques.

‘Tous les efforts des partenaires ont commencé par porter leurs fruits. Il faut à la fois satisfaire les besoins de la population et permettre à l’écosystème de jouer pleinement son rôle’, a indiqué Wiyaou Gnama, membre de l’unité de coordination de l'INF2.

Le dernier inventaire remontait à 2016.

Les inventaires forestiers sont des collectes systématiques de données sur la localisation, la composition et la distribution des ressources forestières.

Les données générées permettent l’évaluation de plusieurs produits et services forestiers et constituent une exigence pour une gestion durable des forêts