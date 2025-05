Une mobilisation record pour reverdir le pays

Le Togo franchit un nouveau cap dans sa politique de reboisement avec la mobilisation de plus de 11,183 milliards de francs CFA pour la campagne nationale de renouvellement forestier de cette année.

L’annonce a été faite vendredi par Katari Foli-Bazi, ministre de l’Environnement et des Ressources forestières, à la veille du lancement officiel prévu le 1er juin sur le Campus universitaire de Lomé.

La somme mobilisée provient d’une large coalition d’acteurs publics, privés et communautaires. L’État togolais contribue à hauteur de 2,821 milliards, via notamment le Budget d’investissement et d’équipement (BIE), le Fonds national de développement forestier (FNDF), l’Office de développement et d’exploitation des forêts (ODEF) ainsi que divers projets du ministère.

Cette enveloppe permettra la mise en terre de plus de 37,710 millions de plants sur une superficie de 34 563 hectares. Une opération qui dépasse déjà largement l’objectif annuel de 67 000 hectares mobilisables, selon le ministre Foli-Bazi, qui précise que la superficie globale identifiée pour cette campagne atteint 113 988,49 hectares. Elle inclut les domaines des ministères sectoriels, des communes, du secteur privé et des communautés.

Le ministre se félicite de cette dynamique, soulignant qu’« à travers cette campagne, chaque citoyen est invité à poser un acte patriotique et écologiquement responsable. Planter un arbre, c’est affirmer son engagement envers la nation et l’environnement. »

En matière de logistique, le ministère de l’Environnement a veillé à une production suffisante. 12,821 millions de plants de toutes essences confondues ont été produits par les projets sous son égide. Cette quantité vise à répondre à la demande des particuliers et organisations désireux de s’impliquer activement dans la campagne.

Le 1er juin marquera le coup d’envoi de la campagne sur le site du Campus universitaire de Lomé, où une superficie de 3 hectares a été aménagée à cet effet. Ce jour-là, l’objectif est ambitieux : mettre en terre au moins 2 millions de plants à travers l’ensemble du territoire.

Avec cette campagne d’envergure, le Togo confirme sa volonté de restaurer durablement son couvert forestier et de renforcer sa résilience face aux changements climatiques. Ce programme s’inscrit dans les engagements du pays au titre de l’Initiative africaine de la Grande Muraille Verte et des Objectifs de développement durable (ODD).

À travers une approche inclusive, multisectorielle, le Togo fait du reboisement un pilier central de sa politique environnementale — et une responsabilité partagée à l’échelle nationale.