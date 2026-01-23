Une nouvelle vision pour une action environnementale plus efficace

Le ministère de l’Environnement a présenté sa feuille de route, articulée autour de trois grands piliers : territorialisation des actions, gestion par les résultats, et coopération renforcée.

Komlan Dodzi Kokoroko insiste sur une approche adaptée aux réalités locales (écologiques, climatiques et socio-économiques) pour mieux aligner les politiques nationales. Un tableau de bord de performance permettra de suivre, ajuster et évaluer les actions sur le terrain.

Cinq priorités guideront cette stratégie, notamment :

le renforcement des services déconcentrés,

la restauration des écosystèmes forestiers et côtiers,

la protection de la biodiversité,

l’intégration du climat dans toutes les politiques,

et la promotion d’une économie verte et bleue.

Face aux défis croissants - déforestation, érosion, sécheresses, inondations - le ministère entend faire preuve d’exigence, de confiance et de soutien dans son action, tout en misant sur la redevabilité et la collaboration avec les acteurs locaux et partenaires.