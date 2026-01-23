Rubriques

Environnement

Une nouvelle vision pour une action environnementale plus efficace

Le ministère de l’Environnement a présenté sa feuille de route, articulée autour de trois grands piliers : territorialisation des actions, gestion par les résultats, et coopération renforcée.

Komlan Dodzi Kokoroko © republicoftogo.com

Komlan Dodzi Kokoroko insiste sur une approche adaptée aux réalités locales (écologiques, climatiques et socio-économiques) pour mieux aligner les politiques nationales. Un tableau de bord de performance permettra de suivre, ajuster et évaluer les actions sur le terrain.

Cinq priorités guideront cette stratégie, notamment :

  • le renforcement des services déconcentrés,
  • la restauration des écosystèmes forestiers et côtiers,
  • la protection de la biodiversité,
  • l’intégration du climat dans toutes les politiques,
  • et la promotion d’une économie verte et bleue.

Face aux défis croissants - déforestation, érosion, sécheresses, inondations - le ministère entend faire preuve d’exigence, de confiance et de soutien dans son action, tout en misant sur la redevabilité et la collaboration avec les acteurs locaux et partenaires.

