Adidogomé : une tête humaine retrouvée, un suspect interpellé

Une découverte macabre a été faite lundi dans le quartier d’Adidogomé, en périphérie de Lomé. Une tête humaine a été retrouvée dans une retenue d’eau, provoquant stupeur et émotion parmi les riverains.

Rapidement, un conducteur de tricycle a été désigné comme suspect par des témoins. Pris à partie par la foule, il a été violemment molesté avant l’intervention des forces de l’ordre.

Informés, les éléments de la brigade de gendarmerie compétente se sont rendus sur les lieux pour procéder aux premières constatations. Le suspect, grièvement blessé, a été interpellé puis placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête ouverte.

Les circonstances exactes du drame restent, à ce stade, non élucidées. Les autorités judiciaires indiquent que seules les investigations en cours permettront d’établir les faits, d’identifier le ou les auteurs, et de déterminer d’éventuelles complicités.

Le parquet devrait se prononcer dans les prochains jours, en fonction des premiers éléments recueillis par les enquêteurs.

En attendant, le calme est revenu dans le quartier, sous surveillance renforcée.