Découverte macabre à Bé

Le corps sans vie d’un homme d’environ quarante ans a été retrouvé flottant dans la lagune de Bè à Lomé, suscitant émoi et inquiétude dans le quartier.

Noyade ou homicide ? © republicoftogo.com

Selon les premiers éléments recueillis sur place, les services de sécurité ont été alertés par des riverains après avoir aperçu un corps dérivant dans les eaux troubles de la lagune. Rapidement intervenues, les forces de l’ordre ont procédé au repêchage du cadavre.

À première vue, la victime présentait des traces de sang, laissant penser à d’éventuels coups ou sévices subis avant d’être jeté dans l’eau. Toutefois, aucune identification formelle n’a encore été établie. Les habitants du quartier affirment ne pas connaître l’individu.

La Police a ouvert une enquête pour élucider les circonstances exactes du décès. L’identité de la victime, les causes de la mort ainsi que les éventuels responsables restent pour l’instant inconnus.

Le corps a été conduit à la morgue pour une autopsie.

