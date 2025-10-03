Grave accident de la route à Barkoissi

Un grave accident de la circulation s’est produit jeudi sur la nationale numéro 1, à la sortie nord de Barkoissi (région des Savanes).

Selon les témoignages recueillis, un bus qui devait rejoindre le Burkina Faso s’est renversé. Le drame a fait deux morts et une vingtaine de blessés graves.

Ils ont été évacués vers le Centre Hospitalier Régional (CHR) de Dapaong.

Une enquête a été ouverte par les autorités en charge de la sécurité routière afin de faire la lumière sur les circonstances du drame.