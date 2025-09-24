Rubriques

Le casque sauve la vie

Un grave accident de circulation s’est produit mardi sur le Boulevard Jean-Paul II à Lomé, coûtant la vie à un motocycliste.

L'obligation est encore peu respectée © republicoftogo.com

Selon des témoins présents, le conducteur roulait à vive allure lorsqu’il a percuté par l’arrière un tricycle en panne, immobilisé. Le choc, d’une rare violence, a provoqué une chute fatale : la victime a succombé à une fracture du crâne.

Alertés, les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus. Malgré leurs efforts, ils n’ont pu sauver la victime, décédée sur place.

Ce nouveau drame met en lumière, une fois encore, les risques liés au non-respect du port du casque. Les autorités publiques rappellent régulièrement aux usagers de la route l’importance de cet équipement obligatoire, qui permet de réduire considérablement la gravité des blessures en cas d’accident.

