Meurtre sauvage d'un policier à Lomé

Un policier a été mortellement poignardé jeudi au Grand marché de Lomé par un ressortissant tchadien.

Il a également blessé un autre fonctionnaire présent sur place.

‘Cette personne s’est ensuite saisie de l’arme du policier donnant l’impression de vouloir l’utiliser et créant ainsi une panique. Il a pu être maîtrisé grâce à l’intervention d’autres agents alertés par la population et avec le concours de celle-ci’, a indiqué le ministre de la Sécurité, Damehame Yark (sécurité et de la protection civile).

On ignore les motifs de cette agression. Une enquête a été ouverte.