RN1 : un semi-remorque renversé perturbe le trafic près de Blitta

La circulation est perturbée sur la Route Nationale 1 (RN1), notamment au niveau d’Agbandi, dans la préfecture de Blitta (région centrale). En cause : un accident impliquant un camion semi-remorque transportant des conteneurs, survenu ce lundi.

Le poids lourd s’est renversé en pleine chaussée, rendant difficile le passage des véhicules et provoquant un ralentissement important du trafic dans la zone. Selon les premières informations, les dégâts matériels sont conséquents.

Les forces de l’ordre sont rapidement intervenues sur les lieux afin de sécuriser le périmètre et limiter les risques. Des moyens logistiques adaptés ont été mobilisés pour dégager le camion renversé et rétablir la fluidité de la circulation dans les plus brefs délais.

En attendant le retour à la normale, un important go-slow est observé dans la zone.

Les autorités appellent les usagers de la RN1 à faire preuve de prudence et à respecter les consignes de sécurité.