Sinistre au MIATO

Le Marché international de l’artisanat du Togo (MIATO), prévu jusqu’au 4 mai, a été provisoirement fermé ce mercredi, suite à un incendie survenu dans la nuit sur le site du CETEF-Togo 2000 à Lomé.

Le sinistre a touché une partie du pavillon Oti, l’un des principaux espaces d’exposition. Aucune perte en vie humaine n’a été signalée, mais les dégâts matériels sont importants : équipements d’artisans, stands, et installations techniques ont été détruits.

Les causes exactes de l’incendie restent pour l’instant non élucidées. Une enquête a été ouverte pour déterminer l’origine du feu et les circonstances de l’événement.

Face à cette situation, les autorités ont décidé d’une fermeture temporaire du site afin d’évaluer l’étendue des dommages et de réorganiser les conditions d’accueil pour une reprise sécurisée des activités prévue le 2 mai.

Le MIATO, qui en est à sa 4ᵉ édition, rassemble plusieurs centaines d’artisans venus du Togo, de la sous-région et d’ailleurs. Le Burkina Faso, pays invité d’honneur, y présente ses trésors artisanaux, très appréciés du public.

Malgré cet incident, les organisateurs entendent poursuivre l’événement dans de bonnes conditions et réaffirmer l’importance du MIATO comme vitrine de la créativité et du savoir-faire africain.