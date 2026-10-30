Une embarcation chavire sur l’Oti

Une embarcation transportant cinq personnes a chaviré dans la nuit de mercredi à jeudi sur le fleuve Oti, dans la région des Savanes. Ses occupants, tous originaires de la préfecture de l’Oti-Sud, se rendaient au Ghana voisin.

Selon les autorités locales, les recherches ont permis de retrouver deux corps sans vie.

Les opérations se poursuivent pour retrouver les trois autres passagers.

La surcharge pourrait être à l’origine du drame.