Cyber Defense Africa passe à la vitesse supérieure

La Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), bras financier du développement polonais, a signé mardi avec Cyber Defense Africa (CDA) un accord de financement de plus de 24 millions d’euros, première tranche d'un programme global de 80 millions d'euros déployé sur douze ans.

La garantie de l'Union européenne couvre 90% du risque, dans le cadre du Fonds européen pour le développement durable Plus (FEDD+).

Pour la BGK, c'est une première africaine. Pour le Togo, c'est une rupture d'échelle.

Cyber Defense Africa (CDA) n'est pas un nouveau venu. Créée en 2019, cette coentreprise entre le gouvernement togolais et le géant technologique polonais Asseco Data Systems opère déjà un centre de surveillance de sécurité (SOC) actif 24h/24 et gère le CERT.tg, le centre national de réponse aux incidents de cybersécurité du pays.

CDA pourra investir dans les technologies d'intelligence artificielle, dans la création d'une académie dédiée à la cybersécurité et élargir l'offre de services à l'échelle du continent.

« Les Polonais comptent parmi les meilleurs spécialistes mondiaux en cybersécurité. Ces compétences doivent non seulement servir à protéger les infrastructures nationales, mais également renforcer notre potentiel d'exportation », a déclaré Krzysztof Gawkowski, vice-Premier ministre et ministre du Numérique, en visite à Lomé à l’occasion de l’annonce du financement.

Marta Postuła, première vice-présidente de BGK, a été directe : « Cette opération est gagnant-gagnant. Elle soutient les infrastructures numériques locales tout en favorisant l'expansion des entreprises polonaises sur les marchés africains. » Et d'annoncer que ce projet ouvre la voie à d'autres opérations similaires sur le continent.

Global Gateway entre dans le concret

Derrière l'accord, une stratégie géopolitique européenne prend corps. Ce projet est le premier investissement numérique soutenu par l'UE au Togo dans le cadre de Global Gateway, la grande initiative européenne de 300 milliards d'euros visant à construire des infrastructures durables dans les pays partenaires, en alternative aux modèles de financement concurrents.

« Ce projet illustre concrètement l'approche Team Europe au service d'investissements durables », a souligné l'ambassadeur de l'UE au Togo, Gwilym Ceri Jones.