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Le hub des possibles

Le Djanta Tech Hub a été inauguré jeudi à Lomé par Cina Lawson, ministre chargée de l'Efficacité du service public et de la Transformation numérique, dans le cadre du Projet d'accélération de la transformation numérique au Togo.

L'avenir numérique se consolide © republicoftogo.com

Le Djanta Tech Hub a été inauguré jeudi à Lomé par Cina Lawson, ministre chargée de l'Efficacité du service public et de la Transformation numérique, dans le cadre du Projet d'accélération de la transformation numérique au Togo (PANT), soutenu par le Groupe de la Banque mondiale.

Le Djanta Tech Hub se décline en quatre composantes :

  • Djanta Academy : centre d'excellence dédié à la formation aux métiers du numérique
  • Djanta Start : dispositif d'incubation et d'accélération pour les startups innovantes
  • Nana Tech : espace dédié à l'entrepreneuriat féminin dans le secteur technologique
  • Djanta Lab : laboratoire de recherche et d'innovation

Le hub cible les startups évoluant dans des secteurs jugés prioritaires : éducation, finance, agriculture, commerce, tourisme et industries créatives. Les jeunes porteurs de projets innovants pourront bénéficier de financements pouvant atteindre 10 millions de Fcfa.

Pour le gouvernement, l'ambition est de créer les conditions d'émergence de solutions technologiques locales capables de contribuer à la croissance économique et à la création d'emplois.

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