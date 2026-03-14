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L'ANCy forme des centaines d'experts avec l'appui de l'UE et de la GIZ

Une délégation composée d'Arouna Roshanian (Union européenne) et de Bettina Maier (GIZ, Coopération allemande) a rencontré vendredi à Lomé les bénéficiaires du programme national de formation certifiante en cybersécurité, lancé par l'Agence Nationale de la Cybersécurité (ANCy) sous l'égide du ministère de la Transformation numérique.

Les participants vendredi à Lomé © DR

Une délégation composée d'Arouna Roshanian (Union européenne) et de Bettina Maier (GIZ, Coopération allemande) a rencontré vendredi à Lomé les bénéficiaires du programme national de formation certifiante en cybersécurité, lancé par l'Agence Nationale de la Cybersécurité (ANCy) sous l'égide du ministère de la Transformation numérique.

Cette visite d'évaluation intervient dans un contexte préoccupant : comme partout dans le monde, le Togo fait face à une multiplication des cyberattaques visant les sites officiels, les entreprises et les particuliers. La cybersécurité est désormais un enjeu de souveraineté nationale, et la formation de ressources humaines qualifiées, une priorité stratégique.

Piloté par l'ANCy dans le cadre du projet ProDigiT — cofinancé par l'Allemagne, le Luxembourg et l'Union européenne — le programme ambitionne de former plusieurs centaines d'étudiants capables de protéger les systèmes d'information des administrations publiques et des entreprises privées.

Face à des menaces numériques croissantes et de plus en plus sophistiquées, le Togo mise sur la formation locale pour bâtir sa première ligne de défense dans le cyberespace.

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