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Le digital contre l'extrémisme

Une douzaine de solutions numériques conçues par des jeunes togolais viennent d'être présentées dans le cadre du projet Hack4Peace, soutenu par l'UNFPA-Togo. Ces outils visent à lutter contre les discours de haine, la désinformation et l'extrémisme violent.

Les développeurs togolais © republicoftogo.com

Une douzaine de solutions numériques conçues par des jeunes togolais viennent d'être présentées dans le cadre du projet Hack4Peace, soutenu par l'UNFPA-Togo. Ces outils visent à lutter contre les discours de haine, la désinformation et l'extrémisme violent.

Parmi les réalisations figure l'application mobile « L'œil social ». Elle permet de signaler des abus en toute anonymat, d'accéder à un soutien psychologique en ligne et d'être orienté vers des centres spécialisés.

Un bot WhatsApp a également été conçu pour permettre aux populations, notamment dans la région des Savanes, de remonter anonymement et instantanément rumeurs, tensions de voisinage et signaux d'alerte liés à l’extrémisme et au terrorisme.

Ces solutions s’intègrent dans un programme régional de prévention des conflits dans le Golfe de Guinée, doté d’un budget de 20 millions de dollars.

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