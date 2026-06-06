Le digital contre l'extrémisme
Une douzaine de solutions numériques conçues par des jeunes togolais viennent d'être présentées dans le cadre du projet Hack4Peace, soutenu par l'UNFPA-Togo. Ces outils visent à lutter contre les discours de haine, la désinformation et l'extrémisme violent.
Une douzaine de solutions numériques conçues par des jeunes togolais viennent d'être présentées dans le cadre du projet Hack4Peace, soutenu par l'UNFPA-Togo. Ces outils visent à lutter contre les discours de haine, la désinformation et l'extrémisme violent.
Parmi les réalisations figure l'application mobile « L'œil social ». Elle permet de signaler des abus en toute anonymat, d'accéder à un soutien psychologique en ligne et d'être orienté vers des centres spécialisés.
Un bot WhatsApp a également été conçu pour permettre aux populations, notamment dans la région des Savanes, de remonter anonymement et instantanément rumeurs, tensions de voisinage et signaux d'alerte liés à l’extrémisme et au terrorisme.
Ces solutions s’intègrent dans un programme régional de prévention des conflits dans le Golfe de Guinée, doté d’un budget de 20 millions de dollars.