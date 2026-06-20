Lomé débat de souveraineté numérique à l'ère de l'IA

La 12e édition du Forum national sur la gouvernance de l'internet au Togo s'est tenue vendredi à Lomé, réunissant acteurs publics du numérique, régulateurs et partenaires internationaux autour du thème de la souveraineté numérique à l'ère de l'intelligence artificielle.

Soutenu par le PNUD et le Secrétariat des Nations Unies pour la gouvernance de l'internet, l'événement a permis d'échanger sur le développement de l'IA, l'économie numérique, la gestion des données et l'utilisation responsable des outils digitaux.

« La souveraineté numérique doit être envisagée comme une capacité nationale à développer des compétences locales prêtes à contribuer aux débats régionaux et internationaux qui façonnent l'avenir du numérique », a déclaré Emmanuel Vitus Agbenowossi, président de ISOC Togo.

Les recommandations issues de ces travaux doivent permettre au gouvernement d'affiner ses politiques publiques en matière de gouvernance numérique.

Cette dynamique s'inscrit dans la stratégie nationale de développement des compétences, illustrée par le programme déployé avec la start-up américaine Kira Learning, qui ambitionne de former 50 000 étudiants par an en IA, programmation et anglais digital.

L’ISOC est une organisation internationale à but non lucratif pour promouvoir un Internet ouvert, sécurisé, accessible et fiable pour tous.

LISOC est l'une des principales organisations mondiales œuvrant pour le développement et la gouvernance de l'Internet