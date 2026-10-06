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Le Togo apprend ses langues grâce à l'IA

Demain, un agriculteur de la Kara pourra peut-être interroger un service public en kabyè, et obtenir une réponse dans la même langue. 

Contributeurs sollicités © DR

Demain, un agriculteur de la Kara pourra peut-être interroger un service public en kabyè, et obtenir une réponse dans la même langue. 

C'est l'ambition de « Voix du Togo », une phase pilote lancée avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) par le ministère de l'Efficacité du service public et de la Transformation numérique. 

L'idée : développer des modèles d'intelligence artificielle capables de comprendre et de parler trois langues locales, le kabyè, l'éwé et le moba.

À terme, le Togo veut en couvrir une cinquantaine sur une seule plateforme.

Pour apprendre ces langues à la machine, il faut d'abord des données : des voix et des textes.

Le dispositif repose donc sur des contributions rémunérées, via la plateforme dédiée. Chaque participant crée un compte avec son numéro de téléphone, indique les langues qu'il parle, lit ou écrit, puis passe aux défis : lire des textes à voix haute, transcrire des enregistrements, traduire, et vérifier les contributions des autres. Les données sont ensuite validées par des linguistes et par les communautés elles-mêmes.

Pour ne pas laisser de côté les zones où le téléphone et Internet restent rares, des agents de terrain collecteront les contributions sur place.

Au-delà de la prouesse technique, l'enjeu est l'inclusion : faciliter l'accès aux services publics, à la santé et à la justice dans les langues locales. 

Pour le PNUD, ces modèles pourront aussi servir l'administration et les entrepreneurs, avec un principe simple : que la transformation numérique profite à chacun, quelle que soit sa langue.

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