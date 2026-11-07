Notre site sera temporairement inaccessible le samedi 7 novembre 2026 à partir 21h heure de Lomé, en raison d’une opération de maintenance sur les serveurs.

Cette intervention permettra d’appliquer d’importants correctifs de sécurité. Elle devrait durer quelques heures.

Nos équipes techniques procéderont à des vérifications pour s’assurer que tout fonctionne normalement.

Nous vous remercions de votre compréhension et vous donnons rendez-vous dès la fin de l’opération.