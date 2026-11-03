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Maintenance technique du site le samedi 7 novembre

Notre site sera temporairement inaccessible le samedi 7 novembre 2026 à partir de 21 h à Lomé, en raison d’une opération de maintenance sur les serveurs.

Une interruption de quelques heures © republicoftogo.com

Notre site sera temporairement inaccessible le samedi 7 novembre 2026 à partir 21 h à Lomé, en raison d’une opération de maintenance sur les serveurs.

Cette intervention permettra d’appliquer d’importants correctifs de sécurité. Elle devrait durer quelques heures.

Nos équipes techniques procéderont à des vérifications pour s’assurer que tout fonctionne normalement.

Nous vous remercions de votre compréhension et vous donnons rendez-vous dès la fin de l’opération.

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