Maintenance technique du site le samedi 7 novembre
Notre site sera temporairement inaccessible le samedi 7 novembre 2026 à partir de 21 h à Lomé, en raison d’une opération de maintenance sur les serveurs.
Notre site sera temporairement inaccessible le samedi 7 novembre 2026 à partir 21 h à Lomé, en raison d’une opération de maintenance sur les serveurs.
Cette intervention permettra d’appliquer d’importants correctifs de sécurité. Elle devrait durer quelques heures.
Nos équipes techniques procéderont à des vérifications pour s’assurer que tout fonctionne normalement.
Nous vous remercions de votre compréhension et vous donnons rendez-vous dès la fin de l’opération.