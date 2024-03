Un Forum sur la transformation digitale en Afrique se déroulera du 21 au 22 mai à Lomé.

La transformation digitale est un facteur majeur pour le développement et l’industrialisation de l’Afrique. Le continent africain étant une terre d’innovation, il est important de créer un environnement propice aux technologies en investissant dans les secteurs à forte potentialité, expliquent les organisateurs.

L’objectif de FITD AFRICA 2024 est de sensibiliser l’ensemble de l’écosystème du numérique, public et privé, sur les opportunités et les facteurs clés de succès.

Au Togo, les progrès dans le domaine du numérique sont de plus en plus remarquables, reflétant l'engagement du gouvernement à moderniser et à développer le secteur technologique du pays.

Les autorités ont investi dans l'amélioration de l'infrastructure numérique, y compris le déploiement de la fibre optique pour étendre l'accès à Internet à travers tout le territoire. Cela a permis une connectivité plus rapide et plus fiable pour les entreprises et les particuliers.

Le Togo a vu émerger un écosystème dynamique de startups technologiques, avec un nombre croissant d'entreprises innovantes dans des domaines tels que la fintech, la santé numérique, l'agritech et l'e-commerce.

Des incubateurs et des espaces de coworking ont été créés pour soutenir ces jeunes pousses et favoriser leur croissance.

Ces progrès témoignent de la volonté du Togo à tirer parti de la technologie pour stimuler le développement économique, améliorer les services publics et promouvoir l'inclusion sociale.

Ce secteur est piloté par Cina Lawson, la ministre de l’Economie numérique et de la Transformation digitale.

Elle a largement contribué à l’essor des nouvelles technologies dans son pays.