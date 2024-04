Une meilleure gouvernance d'Internet

Le Chapitre togolais de l'Internet Society (ISOC Togo) a organisé il y a quelques jours une rencontre technique sur l'acceptation universelle des noms de domaine et des adresses électroniques.

L'atelier a été ouvert par les discours de Tripti Sinha, présidente du conseil d'administration de l'ICANN, Sally Costerton, PDG par intérim de l'ICANN, et Emmanuel Elolo Agbenonwossi, président du chapitre togolais de l'Internet Society.

Sally Costerton a souligné l'importance de l'acceptation universelle pour garantir un Internet véritablement inclusif et multilingue.

L'Internet Society (ISOC) est une organisation internationale à but non lucratif fondée en 1992 avec pour mission de promouvoir le développement ouvert, l'évolution et l'utilisation d'Internet au bénéfice de toutes les personnes à travers le monde.

Elle joue un rôle crucial dans les débats sur les politiques d'Internet, l'éducation technique et les standards en ligne, visant à assurer que le réseau reste ouvert, global, et accessible.