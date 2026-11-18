La cour d’appel de Kara a repris ses travaux en début de semaine avec des dossiers concernant 57 accusés, la plupart en détention, compte tenu de la gravité des faits.

Seize dossiers concernent des crimes de sang : meurtres, coups mortels et parricides.

Dix-sept autres portent sur des viols, dont des viols sur mineures, et des faits de pédophilie. Le parquet annonce des réquisitions d’une « extrême fermeté », estimant que la protection des femmes et des enfants n’est « pas négociable ».

Les dossiers restants relèvent de formes de criminalité plus récentes : vols aggravés, enlèvements contre rançon, traite des personnes, empoisonnements et détournements de deniers publics. Pour la cour d’appel, cette criminalité organisée, souvent transnationale, est le nouveau défi des parquets.