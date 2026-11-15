Modernisation des établissements pénitentiaires

Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Pacôme Adjourouvi, a annoncé une série de mesures pour améliorer les conditions de détention dans les prisons.

Elles reposent sur trois principes : le respect de la dignité humaine, la responsabilité individuelle et la réinsertion des détenus.

À la prison civile de Lomé, où certaines cellules se sont dégradées, des travaux de rénovation doivent démarrer prochainement. L’établissement devrait aussi être agrandi, afin de réduire la surpopulation et d’offrir de meilleures conditions aux détenus. Ces mesures concerneront à terme toutes les établissements du pays.

Les autorités veulent également éviter les détentions injustifiées. « Nous faisons du mieux que nous pouvons pour que les innocents ne se retrouvent pas ici, sinon il n’y a plus de justice », a déclaré le ministre.

La réinsertion figure aussi parmi les priorités. Pour Pacôme Adjourouvi, la prison ne doit pas conduire à une exclusion définitive. L’accompagnement des détenus doit les aider à préparer leur retour dans la société et à éviter la récidive.

« Les détenus ne sont pas des gens perdus. La privation de liberté ne saurait les priver de leurs droits fondamentaux », a-t-il souligné.