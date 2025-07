La thèse de la noyade confirmée pour les corps retrouvés

Cinq corps ont été découverts la semaine dernière à Lomé, a annoncé dimanche soir Talaka Mawama, procureur de la République près le Tribunal de première instance de Lomé. Trois corps ont été repêchés dans le 4ᵉ lac et deux autres dans la lagune de Bè, selon les autorités judiciaires.

Face à ces découvertes, une enquête judiciaire a été ouverte contre X. L’objectif, selon le procureur, est « d’élucider les circonstances précises et la cause exacte de ces décès », dans un contexte marqué par de récentes tensions sociopolitiques dans la capitale togolaise.

La justice indique que les premiers constats médico-légaux penchent pour des cas de noyade. Aucune trace de violence ou de lutte n’aurait été relevée sur les corps, ce qui tend à écarter, pour l’instant, toute hypothèse d’homicide.

Particulièrement, concernant les deux premières victimes repêchées dans le 4ᵉ lac, le parquet écarte tout lien avec les manifestations survenues entre le 26 et le 28 juin derniers. « Les éléments d’enquête révèlent que les décès remonteraient à 48 heures avant le début des manifestations », a précisé le procureur Mawama.

Les deux victimes en question, d’origine béninoise et frères, auraient quitté leur domicile le mercredi 25 juin pour participer à une fête et ne seraient plus rentrés, selon les témoignages recueillis auprès de leur famille.

L’enquête se poursuit pour déterminer si d’autres éléments pourraient faire évoluer l’analyse judiciaire. La justice rappelle par ailleurs que toute supposition infondée ou tentative de récupération politique d’une telle situation serait prématurée et non conforme à l’esprit d’impartialité qui guide l’instruction en cours.