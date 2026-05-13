Délégation malienne à Lomé

Le Mali a envoyé à Lomé une délégation afin de s’inspirer de l’expérience du Togo en matière de promotion et de protection des droits de l'homme.

Elle est dirigée par Dansoko Marie Thérèse, conseillère technique au ministre malien de la Justice et des Droits de l'homme.

Les participants doivent rencontrer les responsables de plusieurs institutions dont ceux de la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH).

Pour le ministre togolais de la Justice, Pacôme Adjourouvi, cette visite confirme la pertinence des réformes engagées ces dernières années, et illustre ce que le Togo a su construire : un modèle de gouvernance judiciaire.

Le Mali est dirigé par une junte militaire.