Entre satisfaction et revendication

Le Front "Touche pas à ma Constitution" et la Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP) ont accueilli mercredi avec satisfaction la libération récente de 1511 détenus.

Cette mesure de clémence, décidée par Faure Gnassingbé, constitue "un grand soulagement pour les familles", selon les responsables du Front.

Mais les opposants estiment que le compte n’y est pas. 70 autres détenus devraient recouvrer la liberté. Des personnes qualifiés, selon eux, de ‘détenus politiques’.