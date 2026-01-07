Entre satisfaction et revendication

Rubriques

Le Front "Touche pas à ma Constitution" et la Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP) ont accueilli mercredi avec satisfaction la libération récente de 1511 détenus.

Cette mesure de clémence, décidée par Faure Gnassingbé, constitue "un grand soulagement pour les familles", selon les responsables du Front.

Mais les opposants estiment que le compte n’y est pas. 70 autres détenus devraient recouvrer la liberté. Des personnes qualifiés, selon eux, de ‘détenus politiques’.

Eviter la récidive

Eviter la récidive

L’Administration pénitentiaire, en collaboration avec la ‘Solidarité mondiale pour les personnes démunies et les détenus’,  a engagé un programme de réinsertion professionnelle en faveur de 535 personnes libérées cette semaine dans le cadre d’une grâce accordée par le président du Conseil. 

Un modèle efficace de médiation et de conciliation

Un modèle efficace de médiation et de conciliation

La politique de justice de proximité connaît une progression remarquable. En l’espace de cinq ans, le nombre de maisons de justice opérationnelles a été multiplié par cinq, traduisant la volonté des autorités de rapprocher la justice des citoyens et de promouvoir des modes alternatifs de règlement des conflits.

