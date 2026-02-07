Les magistrats face à une crise de confiance

Les magistrats multiplient les initiatives pour redorer l’image de la justice, critiquée par la population.

Souvent perçus avec méfiance, ils sont régulièrement accusés de divers maux, notamment la corruption, une perception particulièrement marquée dans les affaires foncières, où la défiance des justiciables reste très forte.

Ces critiques persistantes, l’Union syndicale des magistrats du Togo (USYMAT) dit en être consciente et entend y faire face. Pour les responsables de cette organisation professionnelle, la situation actuelle traduit avant tout une profonde crise de confiance entre la justice et les citoyens. Une crise qui, selon eux, trouve souvent son origine dans un déficit d’information et une désinformation sur le fonctionnement réel de l’institution judiciaire.

Élu récemment secrétaire général de l’USYMAT, Cyrille Letaaba, substitut général près la Cour d’appel de Lomé, s’est voulu rassurant. Il a promis que des actions concrètes seront engagées afin de corriger cette carence informationnelle et rapprocher davantage la justice des citoyens.

Créée en 2018, l’Union syndicale s’est fixé plusieurs objectifs.

Il s’agit notamment de renforcer le dialogue social, d’accélérer les réformes statutaires, d’améliorer les conditions de travail des magistrats et de fédérer l’ensemble de la corporation, aussi bien les magistrats du siège que ceux du parquet, autour d’un agenda commun et solidaire.