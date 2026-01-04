Eviter la récidive

Rubriques

L’Administration pénitentiaire, en collaboration avec la ‘Solidarité mondiale pour les personnes démunies et les détenus’,  a engagé un programme de réinsertion professionnelle en faveur de 535 personnes libérées cette semaine dans le cadre d’une grâce accordée par le président du Conseil. 

Le retour à la case prison n'est pas une fatalité © republicoftogo.com

Le dispositif vise à accompagner les bénéficiaires vers une autonomie financière durable. Il repose sur plusieurs leviers complémentaires : le financement d’activités génératrices de revenus, l’apprentissage de métiers et la création d’ateliers d’artisanat adaptés aux compétences et aux projets des ex-détenus.

535 personnes ont été identifiés, dont 250 à Lomé.

L’initiative s’inscrit dans une approche de cohésion sociale et de prévention de la récidive. communautés.

Transformer une mesure de clémence en opportunité de reconstruction personnelle et sociale, tel est l’objectif recherché.

La Solidarité mondiale pour les personnes démunies et les détenus est une organisation de la société civile togolaise engagée dans la protection sociale, l’accompagnement des personnes vulnérables et la réinsertion des détenus.

